Samsun\'da Yaratıcı Atölye Düzenlendi

18.05.2026 12:23
Samsun'da kentsel bellek odaklı atölye ile simgesel mekanlar ele alındı. Tasarımlar sergilenecek.

Samsun'da, kentsel bellek ve kullanıcı deneyimi odaklı düzenlenen "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" etkinliğiyle kentin simgeleşmiş kamusal mekanları yeniden ele alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Kent Çalışmaları ve Koruma Araştırma Grubu (SAMKENTKORUMA) yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye, OMÜ Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tamamlandı. Disiplinler arası araştırmalar yürütmek amacıyla kurulan SAMKENTKORUMA, bu atölye ile ilk araştırma faaliyetini de hayata geçirmiş oldu.

İki gün süren programın koordinatörlüğünü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Damla Karagöz ile aynı fakültenin Mimarlık Bölümü'nde görev yapan Arş. Gör. Nilay Nida Can yürüttü. Toplam 16 katılımcının yer aldığı çalışmaya, OMÜ Mimarlık Fakültesi ve Arkeoloji Bölümü'nde görev yapan Arş. Gör. Dr. Micheal Deniz Yılmaz ve öğrencilerinin yanı sıra Samsun Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri de katılım sağladı.

Atölyenin ilk gününde katılımcılar, Samsun'un tarihi ve ticari merkezleri olan Bankalar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Anakent Meydanı ve Saathane Meydanı'nda saha çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda, kamusal mekanlar kullanıcı deneyimleri ve gündelik yaşam pratikleri üzerinden mercek altına alındı.

Yapay Zeka Destekli Tasarım Önerileri Etkinliğinin ikinci gününde çalışmalar TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliğinde devam etti. Katılımcı yöntemlerle yapılan mekansal analizlerin ardından, belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirildi. Programın son aşamasında ise yapay zeka destekli tasarım araçları kullanılarak alternatif mekansal öneriler üretildi.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener'in de ziyaret ederek bilgi aldığı atölye kapsamında üretilen tüm analiz ve tasarımlar, haziran ayında Mimarlar Odası'nda düzenlenecek bir sergiyle kamuoyuna sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
