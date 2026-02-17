Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Tutuklama

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun merkezli, Ordu, İstanbul, Mersin, Düzce, Trabzon, Çanakkale, Balıkesir, Kars ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 598 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.