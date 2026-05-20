Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçu kapsamında para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada 9 şüpheli gözaltına alındı, aranan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8 aylık hamile kadın salıverildi, 8 zanlı ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.