Samsun\'da Yeni Halı Saha Projesi Başladı

24.03.2026 14:47
Kaymakam ve Belediye Başkanı, halı saha projelerini yerinde inceledi ve gençlerin sporuna vurgu yaptı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapım çalışmalarına başlanan yeni halı saha projesi ile Cebeci Halı Saha'da yürütülen tadilat ve bakım çalışmalarını, Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan ve Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Taşyapan, "İlçedeki gençlerin ve sporsever vatandaşların spor yapabileceği modern alanların sayısını artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Projelerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımlar, gençlerin gelişimi ve toplumsal fayda açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Belediye Başkanı Aydoğdu ise, "Halı sahaların tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde spor yapabilecek. Projeye verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

