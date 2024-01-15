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Samsun'da Yılbaşı Gecesi Bir Evin Bahçesinden Hindi Çalan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Yılbaşı Gecesi Bir Evin Bahçesinden Hindi Çalan Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, M.K.'ye ait bir evin bahçesinden yılbaşı gecesi 3 hindi çalındı. Hindileri çalan kişi olarak tespit edilen L.S. isimli kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Yılbaşı Gecesi Bir Evin Bahçesinden Hindi Çalan Kadın Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
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SAMSUN'da yılbaşı gecesi bir evin bahçesinden hindi çalan L.S. (58) isimli kadın, gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde M.K.'ye ait evin bahçesinden iddiaya göre, yılbaşı gecesi 3 hindi çalındı. Tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapan M.K., sabah saatlerinde durumu fark edip, jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hindileri L.S.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheli dün gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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İlkadım, Güvenlik, Hırsızlık, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Yılbaşı Gecesi Bir Evin Bahçesinden Hindi Çalan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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