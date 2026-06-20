Samsun'da YKS'ye Son Dakikada Geç Kalma - Son Dakika
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Samsun'da YKS'ye Son Dakikada Geç Kalma

Samsun\'da YKS\'ye Son Dakikada Geç Kalma
20.06.2026 11:46
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Samsun'da YKS'nin TYT oturumuna son anda yetişemeyen 2 kız öğrenci sınava giremedi.

SAMSUN'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) son dakikada da yetişemeyen 2 kız öğrenci sınava giremedi. Diğer adaylar koşarak salonlara girerken, aileler ise dışarıda çocukları için dua etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da sabah saatlerinde başladı. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınav öncesi okullara alınırken, veliler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs alanının farklı noktalarında yerlerini aldı. Koşarak binalara yönelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra salonlara alındı. Sınav saatine son anda yetişmeye çalışan 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

TYT oturumunda adaylar, 165 dakika boyunca soruları cevaplayacak. YKS kapsamında ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü (Yarın) saat 10.15'te gerçekleştirilecek ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45'te başlayacak, adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Samsun, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da YKS'ye Son Dakikada Geç Kalma - Son Dakika

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