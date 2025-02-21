Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

SAMSUN - Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Samsun'da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla iş çıkışı evlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açmak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken, kış lastiği ve zincirsiz yola çıkan araçlar ise yollarda kalarak trafik akışının aksamasına neden oldular. Vatandaşların mecbur kalmadıkça araçları ile yola çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları istendi.