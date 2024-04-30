Samsun\'da Yol Vermeme Kavgası: Bir Kişi Silahla Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halindeki Semih A. ile Serkan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, Semih A'ya tabanca ile ateş etti.

Bu sırada olay yerinden geçen Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdem, yaralanan Semih A'yı kendi aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayda kullanılan tabanca, şüpheliye ait ahırda bulundu.