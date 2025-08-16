Samsun\'da Zincirleme Kaza: Trafik Yoğunluğu

Samsun'un Terme ilçesinde 1 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Karadeniz sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Karadeniz sahil yolunun Terme geçişinde 1 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Bazı sürücüler ilçe merkezini kullanarak yollarına devam ederken, trafik ekipleri ulaşımı kontrollü sağlıyor.
