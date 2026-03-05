Samsun\'da Zincirleme Kaza ve Yangın

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Yeni Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Caddede 6 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Çarpışmanın ardından araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, 3 araç tamamen kullanılmaz hale geldi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
