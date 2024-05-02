Samsun Emniyet Müdürlüğü Nisan Ayı Uygulama ve Denetim Raporunu Açıkladı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetim faaliyet raporunu açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, nisan ayı içerisinde toplam 450 bin 203 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 512 aranan şahıs yakalandı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda, 134 bin 353 Araç kontrol edilerek, 32 bin 633 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, bin 798 araç ise trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 99 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet kurusıkı tabanca, 59 adet av tüfeği, 3 bin 720 adet çeşitli çaplarda fişek, 457 adet kesici alet, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlar kapsamında, 1 kilo 597 gram metamfetamin, 29 gram kokain, 1 kilo 446 gram sentetik kannabinoid, 76 gram skunk, 1 kilo 370 gram esrar, 123 bin 515 adet sentetik ecza, 693 adet ecstasy hap, 0,45 gram eroin, 21 kök kenevir ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yapılan operasyonlarda, 541 litre etil alkol, 1 adet sigara sarma makinesi, 200 paket sigara, 54 adet elektronik sigara, 3,5 litre kaçak içki, 84 bin 800 adet boş makaron, 5 bin 580 adet dolu makaron, 111 adet tarihi eser sikke, 1 adet gümrük kaçağı oto, 28 adet APP plaka, 4 bin 631 adet emtia ele geçirildi.

Ayrıca, terör örgütüne üye olmak suçundan 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, "İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Fuhuş" suçlarına ilişkin çalışmalar kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına aldı.

Türkiye yasal kalış süresi sona eren, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, toplam 77 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Bu şahıslardan 58'i, Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilerek doğrudan sınır dışı edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez ve dış ilçelerde lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, 22 okulda bin 351 öğrenciye "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 5 bin 572 kişiye trafik eğitimi verildi.

Uygulamaların yıl boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.