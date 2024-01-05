Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AA\'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Ala, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını oylayan Ala, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı fotoğraflarını seçti.

Ala, fotoğrafların her birinin çok başarılı olduğunu dile getirerek, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.