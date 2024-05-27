Samsun'da gastronominin geliştirilmesi amacıyla 'Samsun Gastronomi Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da gastronominin geliştirilmesi amacıyla 'Samsun Gastronomi Çalıştayı' düzenlendi

Samsun\'da gastronominin geliştirilmesi amacıyla \'Samsun Gastronomi Çalıştayı\' düzenlendi

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen 'Samsun Gastronomi Çalıştayı' Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da başladı. Çalıştayda, Samsun'un gastronomi alanında gelişmesi, var olan potansiyelin ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması için yapılan çalışmaların önemli olduğu vurgulandı.

27.05.2024 15:03
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Samsun'da gastronominin geliştirilmesi amacıyla "Samsun Gastronomi Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Samsun Gastronomi Çalıştayı" Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da başladı.

Vali Yardımcısı Cevdet Ertürkmen, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştay öncesinde Samsun'un tüm ilçelerinde keşif gezileri yaptıklarını anlattı.

Samsun turizmi açısından gastronominin önemine dikkati çeken Ertürkmen, "Turizmle gelen misafirleri ağırlamak, onların gönlünü hoş tutmak ve burada bir damak zevki bırakarak geldikleri yere göndermek en önemli şey. Dünya turizminde ülkemizin edindiği yeri sürdürülebilir ve kalıcı hale getirmek için gastronomi çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Ankara'da Gastronomi Enstitüsünün kurulması ile üniversitelerde gastronomi bölümlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesi, gastronominin dünya çapındaki ekonomik ve sosyal önemini vurgulaması açısından önemlidir." dedi.

Samsun'un gastronomi alanında gelişmesi, var olan potansiyelin ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu bildiren Ertürkmen, şunları kaydetti:

"Bölgemizin en büyük, ülkemizin ise önemli cazibe merkezi olan Samsun'un gastronomi alanında gelişmesi ve bu konudaki potansiyelin ortaya çıkarılması üzerinde çalışılması gereken önemli bir konudur. Samsun gastronomisinde keşiflerin yapılması, reçetelerin sunulması ve ziyarete gelen yabancı ve yerli misafirlere ikram edilmesi bu çalışmadaki hedeflerimizin başında gelmektedir. Samsunlular ile misafirlerimizin kaynaşması, birbirlerini tanıması, kalıcı bağların ve dostlukların oluşması açısından gastronomi aynı zamanda bir diplomasi aracıdır. Çalıştayın amaçlarında biri de Samsun gastronomisinin karakterini belirlemek için mutfak mimarisi ile tariflerin ve bu tariflerin içinde yer alan ürünlerin belirlenmesi, kategorize edilmesi ve bunların kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Bu çalıştayın bizlere ve gelecek nesillere ışık tutmasını umut ediyorum."

Çalıştayda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Yetkin Bulut "Gastronomi Bakış Açısıyla Samsun", OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Gücükoğlu ise "Samsun ve Manda Ürünleri" hakkında sunum gerçekleştirdi.

Gün boyu sürecek çalıştayda farklı üniversitelerden akademisyenlerce "Samsun ve Deniz Ürünleri", "Samsun Mutfağı ve Mimarisi", "Samsun ve Taş Ocak Mutfağı","Samsun Mübadele Mutfağı", "Samsun'un Gastronomi Rotaları" ve ?"Gastronomi ve Turizm" konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

Programa, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da gastronominin geliştirilmesi amacıyla 'Samsun Gastronomi Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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