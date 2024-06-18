Samsun Havza'da Bayraktepe Bahar Şenliği düzenlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde Ortaklar Mahallesi Tanışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu tarafından Bayraktepe Bahar Şenliği'nin ilki gerçekleştirildi.

Ortak Mahallesi Bayraktepe mevkisinde düzenlenen şenlik, grup başkanı Ömer Tural, mahalle muhtarı Hasan Sözen ve mahalle sakinlerinin katılımıyla mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen Barış Yürüyüşü ile başladı.

Son olarak konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kur'an okunmasının ardından yaptığı konuşmada, bu bayram Havza'da büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, "Birçok hemşehrimiz sılayırahim yaptı. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Bayramı bayram gibi yaşanan tüm Ortaklar halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Tural da mahallenin tarihçesi hakkında bilgi vererek, "Bu yola çıkarken birkaç kişi ile başladık. Geldiğimiz noktada bakıyorum ki Ortaklar olarak biz büyük bir aileyiz. Amacımız geleneklerimiz yaşatmak, geçmişte olduğu gibi birlikte bayramlaşmak." dedi.

Eski milletvekili Kemal Zeybek ise şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra İkiz ve Tural tarafından sponsorlara şenliğe katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Şenlikte Samsunlu Fehmi ve Adil Kalaycı konserleri, ağalık yarışı, çuval, yoğurt yeme ve halat çekme yarışları, atlı karınca, dostluk futbol maçı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenliğe Havza AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkan Vekili Bekir Cengiz, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşlar katıldı.