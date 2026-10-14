Samsun Havza\'da Farma-1 Operasyonu kapsamında 13 eczane denetlendi

Samsun Havza'da Farma-1 Operasyonu kapsamında 13 eczane denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halk sağlığını tehdit eden sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele için yürütülen Farma-1 Operasyonu kapsamında Samsun Havza'da eczaneler denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, ilçedeki 13 eczaneyi kontrol etti.
Samsun'un Havza ilçesinde eczanelere yönelik denetim yapıldı.
Ülke genelinde halk sağlını ve güvenliğini doğrudan tehdit eden sahte, taklit ve tağşiş ürünler ile etkin mücadele kapsamında yürütülen Farma-1 Operasyonu kapsamında Havza'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinden ekip oluşturuldu.
Ekip, ilçede faaliyet gösteren 13 eczanede denetim gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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