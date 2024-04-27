Samsun Havza'da Kasaplar Pazar Günleri Nöbet Uygulamasına Başlıyor - Son Dakika
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Samsun Havza'da Kasaplar Pazar Günleri Nöbet Uygulamasına Başlıyor

Samsun Havza\'da Kasaplar Pazar Günleri Nöbet Uygulamasına Başlıyor

Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren 8 kasap, hafta sonları dinlenme imkanı bulamadıkları gerekçesiyle pazar günleri nöbetçi kasap uygulamasına geçme kararı aldı. Uygulama gereği pazar günleri ilçede 2 kasap nöbetçi olarak açık kalacak. Kasap esnafı, nöbet uygulaması sayesinde hem vatandaşların mağdur olmayacağını hem de kendilerinin istirahat etme imkanı bulacaklarını belirtti.

27.04.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
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Samsun'un Havza ilçesinde kasap esnafı, pazar günleri nöbet uygulamasına başlayacak.

İlçede faaliyet gösteren 8 kasap, hafta sonları dinlenme imkanı bulamadıkları gerekçesiyle pazar günleri nöbetçi kasap uygulamasına geçme kararı aldı.

Uygulama gereği pazar günleri ilçede 2 kasap nöbetçi olarak açık kalacak. Nöbetçi kasapları gösteren liste, kapalı olan kasap dükkanlarının camına asıldı.

Kasap esnafı Ahmet Özgül, AA muhabirine, 30 yıldır kasaplık yaptığını belirterek, "30 yıldır tatil, dinlenme ve ailemize zaman ayırma imkanımız yok. Esnaf arkadaşlarımızla aldığımız ortak karar gereği, 28 Nisan Pazar günü itibarıyla nöbetçi kasap uygulamasına geçiyoruz. Pazar günleri iki arkadaşımız nöbetçi olacak. Her gün açık kalmak bizler için yorucu oluyor. Personelimiz hafta sonu izinli oluyor ama biz dükkanımızı açıyorduk." dedi.

İlk nöbetçi olacak esnaftan Şerif Öngel ise nöbet uygulaması sayesinde hem vatandaşların mağdur olmayacağını hem de kendilerinin istirahat etme imkanı bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Samsun, Havza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Kasaplar Pazar Günleri Nöbet Uygulamasına Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da Kasaplar Pazar Günleri Nöbet Uygulamasına Başlıyor - Son Dakika
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