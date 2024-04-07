Samsun'un Havza ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kazımpaşa Caddesi'nde ilerlemekte olan Cengiz Eryürek idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta Önder Özkan idaresindeki 55 HT 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Eryürek, yaralandı.
Yaralı, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Plakasız ve trafik tescili bulunmayan motosiklet, polis tarafından el konularak otoparka çekildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun Havza'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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