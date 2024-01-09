 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi ve seçim yaptı. Ağar, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasından tercihini yaparken, AA muhabirlerini ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 13:35,
Abone Ol

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağar, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" başlıklı fotoğrafını seçen Ağar, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

Ağar, "Çevre-Yaşam kategorisinde tercihini Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Ateş dağı" fotoğrafından yana kullanırken, "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorluk çektiğini belirten Ağar, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerini çektiği fotoğraflar için tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Ajansı, Samsun, Deprem, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


14:48
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız

Son Dakika
14:48 Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement