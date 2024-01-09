Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağar, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" başlıklı fotoğrafını seçen Ağar, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

Ağar, "Çevre-Yaşam kategorisinde tercihini Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Ateş dağı" fotoğrafından yana kullanırken, "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorluk çektiğini belirten Ağar, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerini çektiği fotoğraflar için tebrik etti.