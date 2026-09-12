Samsun İlkadım'da istinat duvarından araçların üzerine düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, istinat duvarından park halindeki araçların üzerine düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı. Sürücü ile araçta bulunan bir kişi Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, istinat duvarından park halindeki araçların üzerine düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
E.A. (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, yol kenarında bulunan çöp konteyneri ve bariyere çarptıktan sonra istinat duvarından park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada pikap sürücüsü ile araçta bulunan M.G. (20) yaralandı.
Acil sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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