Samsun İlkadım'da narkotik operasyonunda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun İlkadım'da narkotik operasyonunda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Belirlenen ikamette ve şüphelinin üst aramasında 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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