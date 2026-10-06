Samsun İlkadım'da pazardaki yangını itfaiye büyümeden söndürdü, yanma anı kaydedildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da pazardaki yangını itfaiye büyümeden söndürdü, yanma anı kaydedildi

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Samsun İlkadım Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerinde dün akşam, iddiaya göre kıyafetlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye yangını büyümeden söndürdü; kıyafetlerin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde pazar yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kıyafetlerin yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde kıyafetlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Kıyafetlerin yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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