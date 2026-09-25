Samsun Ladik'te Milli Eğitim ile Yeşilay, sigarayı bırakma desteği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Samsun Ladik'te Milli Eğitim ile Yeşilay, sigarayı bırakma desteği protokolü imzaladı

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Samsun Ladik\'te Milli Eğitim ile Yeşilay, sigarayı bırakma desteği protokolü imzaladı
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Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesi, eğitim çalışanlarına tütün bağımlılığıyla mücadele için protokol imzaladı. Sigarayı bırakmak isteyen çalışanlar, gönüllülük ve gizlilik esasıyla Yeşilay'ın profesyonel danışmanlığına yönlendirilecek.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarının sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda Yeşilay ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Okullarda çocukların sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim görmesi kadar onlara eğitim veren çalışanların sağlığını korumayı da önemsediklerini dile getiren Aksoy, "Tütün bağımlılığıyla mücadelede eğitim kurumlarının da sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu protokolle çalışanlarımızı bilgilendirmeyi, farkındalığı artırmayı ve sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlarımızın ihtiyaç duydukları profesyonel desteğe ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çalışmanın gönüllülük ve gizlilik esasına dayandığını vurgulayan Aksoy, "Amacımız çalışanlarımızı takip etmek ya da kimlerin sigara kullandığını tespit etmek değil. Çalışanlarımızın kendisini baskı altında hissetmeden destek alabileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yeşilayın deneyimiyle eğitim kurumlarımızın imkanlarını bir araya getirerek Ladik'te sağlıklı yaşam konusunda kalıcı bir çalışma kültürü oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise tütün bağımlılığıyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Yeşilay olarak bağımlılıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması için çalıştıklarına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle öncelikle eğitim çalışanlarına yönelik tütün bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütmeyi, sigarayı bırakmak isteyen çalışanlarımızı Yeşilayın profesyonel danışmanlık hizmetlerine yönlendirmeyi ve eğitim kurumlarında sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız sigarayı bırakma konusunda destek almak isteyen her çalışanımızın doğru bilgiye ve profesyonel desteğe kolayca ulaşmasını sağlamak. Eğitim çalışanlarımızın sağlıklı yaşam konusunda güçlenmesinin öğrencilerimize, dolayısıyla toplumumuza olumlu yansıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA
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