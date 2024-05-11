Samsun\'un Ladik ilçesinde trafik bilgilendirme etkinliği düzenlendi

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Samsun'un Ladik ilçesinde güvenlik güçlerince öğrenci ve vatandaşlara trafik ile ilgili bilgi verildi.

Ladik ilçesinde trafik etkinlikleri kapsamında öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nda trafik eğitimi verildi.

İlçede taşımacılık yapan sürücü ve yolculara, vatandaşlara ve öğrencilere trafik ve yaya güvenliği ile trafik kurallarına uyulması konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Etkinlikte sürücülere, vatandaşlara ve öğrencilere trafik kurallarının anlatıldığı broşür de dağıtıldı.

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