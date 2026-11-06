Samsun merkezli 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun merkezli 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 zanlı adliyeye sevk edildi

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Samsun merkezli 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 zanlı adliyeye sevk edildi
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ilde düzenlenen operasyonda, 3 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı. Gözaltındaki 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 21 zanlıdan 8'inin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Araştırmalarda anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden katıldıkları grupta "yüksek kazançlı yatırım" vaadinde bulunulan bir vatandaşın 2 milyon 867 bin 172 lirayı şüphelilerin hesaplarına gönderdiği, söz konusu paranın iz kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarından kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtarak bir mağduru 720 bin lira, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp irtibat kurdukları başka bir kişiyi de 491 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Samsun merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin ise farklı suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun merkezli 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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