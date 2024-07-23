Samsun-Ordu Karayolu Hasarlı Kazadan Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Samsun-Ordu Karayolu Hasarlı Kazadan Sonra Yeniden Açıldı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen hasarlı kazada tırların karışması sonucu Samsun-Ordu kara yolu bir süre ulaşıma kapanmıştı. Ancak, kaza sonrası yapılan çalışmaların ardından yoldaki araçların çekilmesiyle birlikte ulaşım yeniden sağlandı.

23.07.2024 15:55
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Samsun'un Terme ilçesinde, tırların karıştığı hasarlı kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Samsun- Ordu kara yolu yeniden açıldı.

Samsun-Ordu kara yolunun 76. kilometresi Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde, Trabzon'dan Samsun yönüne giden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 19 ADU 446, 53 AZ 266 ve yabancı plakalı tır arka arkaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kaza yüzünden trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından yeniden sağlandı.

Kaynak: AA

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