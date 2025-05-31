Samsun OSB Voleybol Ligi Devam Ediyor

Samsun'da bu yıl ilk kez düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Voleybol Ligi, devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katılıyor.

Firmaların çalışanlarından oluşan takımlar, üç hafta sürecek organizasyon boyunca rekabet ediyor.

Turnuva, yarın oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.