Samsun Otobüs Terminali'nde ziynet eşyası hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Otobüs Terminali'nde ziynet eşyası hırsızı tutuklandı

Samsun Otobüs Terminali\'nde ziynet eşyası hırsızı tutuklandı

Samsun Otobüs Terminali'nde farklı tarihlerde iki ayrı kişinin para ve ziynet eşyasını çalan H.Ç. (53) tutuklandı. Terminaldeki yolculardan çaldığı 130 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1200 lira ve çeyrek altını çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

11.02.2024 19:27
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Samsun Otobüs Terminali'nde yolcuların ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı.

Samsun Otobüs Terminali'nde farklı tarihlerde iki ayrı kişinin para ve ziynet eşyasını çalan H.Ç. (53) hakkında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terminaldeki yolculardan farklı tarihlerde, 130 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1200 lira ve çeyrek altını çalan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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