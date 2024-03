Samsun otogarında peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler First Lego League'de hünerlerini sergiledi

Azerbaycan'da eğitim gören Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Steam Azerbaycan First Lego League robotik müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Türk ve Azerbaycanlı öğrencilerden oluşan toplam 20 takım Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmanın final gününde First Lego League Challenge 2024'te Azerbaycan'ı temsil etmek için hünerlerini sergiledi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, müsabakaları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve projeleri hakkında bilgi aldı. Yarışmada dereceye girecek olan takım ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilecek olan First Lego League Challenge 2024'te Azerbaycan'ı temsil edecek.