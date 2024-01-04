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Samsun Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde Yılın Yenilikçi Sağlık Uygulaması ödülünü kazandı

İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Doktorclub Awards iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri töreninde Samsun Sağlık Müdürlüğü, Tele-DGT Projesi ile Yılın Yenilikçi Sağlık Uygulaması ödülüne layık görüldü. Proje sayesinde tüberküloz hastalarının tedavileri günlük ve anlık olarak takip edilebilmekte, hastalar mobil uygulama üzerinden doktorlarıyla iletişim kurabilmekte ve bilgi alışverişinde bulunabilmektedir.

Samsun Sağlık Müdürlüğü, Türkiye\'nin Sağlık Ödülleri\'nde Yılın Yenilikçi Sağlık Uygulaması ödülünü kazandı
04.01.2024 - 10:57,
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İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Doktorclub Awards iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen " Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" töreninde Samsun Sağlık Müdürlüğü, "Yılın Yenilikçi Sağlık Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Doktorclub Awards üyesi yaklaşık 92 bin hekimin kullandığı oylar sonucunda Samsun Sağlık Müdürlüğü, "Tele-DGT Projesi" ile yılın yenilikçi sağlık uygulaması alanında birincilik ödülünü kazandı.

Samsun Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Derya Öztomurcuk, ödülü Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras'a takdim etti.

Uras, projede, geliştirilen mobil aplikasyonun tüm cep telefonlarından Tele-DGT yazılarak indirilebilerek rahatlıkla kullanılabildiğini anlatarak, "İl koordinatörlüğümüzün katkılarıyla geliştirilen proje sayesinde tüberküloz hastalarının tedavileri günlük ve anlık olarak yakından takip edilmekte, hastalar mobil uygulama üzerinden doktoruna soru sorabilmekte ve bilgi iletilebilmektedir. Her hasta için özel tedavi planı oluşturularak hastaların tedavi takipleri yakından yapılabilmektedir. Cumhuriyet'imizin 100. yılında ülkemizde 100 yıllık geçmişi olan verem savaş kontrolüne Samsun ilinden yaptığımız bu katkıdan ve geliştirilen Tele-Tıp uygulaması ile ülkemizde dijital sağlık konusunda yeniliği paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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İstanbul Üniversitesi, Türkiye, Samsun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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