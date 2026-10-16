Samsun Salıpazarı\'nda bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Samsun Salıpazarı'nda bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Orta Mahalle Haşimoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Haşimoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bacadan alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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