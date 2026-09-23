Samsun Salıpazarı\'nda bahçede 756 kök kenevir bulundu, 2 kuzen gözaltına alındı

Samsun Salıpazarı'nda bahçede 756 kök kenevir bulundu, 2 kuzen gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kuzenlerin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bahçede 756 kök kenevir bitkisi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 kuzen gözaltına alındı.
SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki bulundukları evin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirilen kuzenler Ş.A. ve K.A., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.'nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda bahçede 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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