Samsun Salıpazarı\'nda çarpışan iki araçtan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı

Samsun Salıpazarı'nda çarpışan iki araçtan 2 sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Salıpazarı-Terme kara yolu Yavaşbey Mahallesi mevkisinde kamyonet ile otomobil çarpıştı, kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı.
??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.C.K. (21) yönetimindeki 55 ATE 73 plakalı kamyonet, Salıpazarı- Terme kara yolu Yavaşbey Mahallesi mevkisinde A.B. (66) idaresindeki 52 DL 174 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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