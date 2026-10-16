Samsun Salıpazarı\'nda devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Samsun Salıpazarı'nda devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Dikencik Mahallesi'nde kum yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dikencik Mahallesi'nde Erdoğan Selçi'nin kullandığı 55 AVV 699 plakalı kum yüklü kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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