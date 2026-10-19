Samsun Terme'de Muhtarlar Günü töreni çelenk sunumu ve dernek ziyaretiyle tamamlandı - Son Dakika
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Samsun Terme'de Muhtarlar Günü töreni çelenk sunumu ve dernek ziyaretiyle tamamlandı

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Samsun Terme\'de Muhtarlar Günü töreni çelenk sunumu ve dernek ziyaretiyle tamamlandı
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Samsun'un Terme ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demirtaş ve mahalle muhtarları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; ardından protokol derneği ziyaret edip muhtarların sorunlarını dinledi.

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkan Vekili Yaşar Kumcu, protokol üyeleri, kamu kurumları ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demirtaş ve mahalle muhtarlarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Demirtaş, muhtarlık kurumunun önemine ve muhtarların toplumdaki rolüne dikkati çekti. Mescitli Mahallesi Muhtarı Muharrem Görer ise günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu.

Törenin ardından ilçe protokolü, Terme Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Ziyarette muhtarların talep ve sorunları dinlendi.

Kaynak: AA
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