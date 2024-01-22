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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Gürcistan Başkonsolosunu Kabul Etti - Son Dakika
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Gürcistan Başkonsolosunu Kabul Etti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Sarp Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun azaltılması konuları ele alındı. Murzioğlu, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, işbirliğine hazır olduklarını belirtti. İashvili ise Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Gürcistan Başkonsolosunu Kabul Etti
22.01.2024 - 17:03,
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul etti.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Başkonsolos İashvili'nin Murzioğlu'na ziyarette bulunduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkilerin ele alınarak görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Nikoloz İashvili ve Murzioğlu, Sarp Gümrük Kapısı'nda özellikle tır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

Murzioğlu, ziyarette iki ülke arasındaki ticareti daha da artırmak ve geliştirmek için işbirliğine hazır olduklarını vurgulayarak, Samsun'un, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli yüksek bir şehir olduğuna işaret etti.

Samsun'un sanayi altyapısı, sağlık yatırımları ile turizm ve tarım alanında Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en büyük kenti olduğunu belirten Murzioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler zirve noktasında. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok daha olanak var. Geçmişten gelen bağların güçlenmesi bizler için çok önemli. Sarp sınır kapısı da şu anda en aktif ve en çok giriş-çıkış yapılan sınır kapımız. Ancak, özellikle tır geçişlerinde çok uzun kuyruklar yaşanıyor. Sarp gümrük kapısında hızlı geçişin mutlaka sağlanması lazım. Bu sınır kapımızın genişletilmesi için de büyük çaba içerisindeyiz. Oda olarak iki dost ülke arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız."

Murzioğlu, yapılacak işbirliklerinin iki ülke halkına da önemli katkılar sağlayacağına inandığını TSO olarak dostluk temelinde her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, İashvili'ye Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi.

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İashvili ise, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışacaklarına vurgulayarak, Sarp sınır kapısındaki yoğunluğun farkında olduklarını konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İashvili, ayrıca işbirliği mesajı vererek, iki ülke arasında yapılacak projelere destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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