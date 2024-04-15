Samsun\'un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.