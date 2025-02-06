Samsun\'un Alaçam İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

SAMSUN'un Alaçam ilçesindeki 1000 rakımlı yaylada kar yağışı etkili oldu, bölge havadan görüntülendi.
Alaçam ilçesindeki 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. 2 gündür süren kar yağışı ile birlikte başta yayla olmak üzere orman, yol ve dağlar beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Haber-Kamera Emre ŞAHİNOLALAÇAM( Samsun,
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