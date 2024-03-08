Samsun'un Asarcık ilçesinde "Tarımda Doğru Uygulamalar Eğitimi" verildi.
Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçiye yönelik Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince 6-8 Mart tarihlerinde verilen eğitimde, ilçede üretimi yapılan fındığın kalitenin artırılması, bakımında yapılan yanlışların düzeltilmesi, doğru dikilmesi, budanması, gübrelenmesi gibi konuların üzerinde duruldu.
Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğinin koordinesinde düzenlenen 2 günlük eğitimde, 200 çiftçi katılım gerçekleştirildi.
Katılımcılara eğitim sonrası yemek ikram edildi ve uygulamada kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'un Asarcık ilçesinde çiftçilere tarım eğitimi verildi - Son Dakika
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