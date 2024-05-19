Samsun\'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve spor gösterileri gerçekleştirildi.
Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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