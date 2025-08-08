Samsun\'un İstiklal Madalyası Müzede Sergileniyor

Samsun'un 101 yıl sonra takdim edilen istiklal madalyası müzede ziyaretçiler için sergilenmeye başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'un 101 yıl sonra istiklal madalyasına kavuştuğu belirtildi.

Samsunluların istiklal madalyasıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurtuluş Savaşı boyunca doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarına Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından 11 Şubat 1924'te verilen istiklal madalyası ve istiklal madalyası beratı, bugünden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'mıza kadar Samsun Müzesi'nde ziyarete açık olacak. İstiklal madalyası, Samsun'umuz ve aziz milletimiz için hayırlı olsun."

Ziyaretçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar istiklal madalyasını görebilecek.