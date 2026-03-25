Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Üniversitesi ile Oradea Üniversitesi Arasında İşbirliği

25.03.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Üniversitesi ve Oradea Üniversitesi arasında stratejik ortaklık kuruldu; akademik işbirliği arttı.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile Romanya'daki Oradea Üniversitesi İktisat Fakültesi arasında akademik hareketlilik kapsamında stratejik ortaklığın temeli atıldı.

Uluslararası Öğrencilerle Deneyim Paylaşımı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Selman Kobanoğlu, Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında 16-20 Mart tarihlerinde Oradea Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak yer aldı.

Kobanoğlu, "İşletmede Pazarlama ve İletişim" yüksek lisans programında gerçekleştirdiği derslerle yönetim bilimi odaklı tecrübelerini uluslararası öğrencilerle paylaştı.

Oradea Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habil Constantin Bungau ile yapılan toplantıda, ortak bilimsel vizyonun geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Oradea Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habil Claudia-Diana Sabau-Popa ve Dekan Yardımcısı Dr. Dorin-Cristian Coita ile yapılan görüşmelerde ise araştırma projeleri ve fakülteler arası ortak çalışma kültürünün teşvik edilmesi konularında mutabakata varıldı.

Hibrit eğitim ve müfredat uyumu gündemde geleceğe yönelik somut adımların belirlendiği toplantılarda, bölümler arası ilişkileri geliştirecek yol haritası da çizildi.

Bu kapsamda, eğitimde dijital ve fiziksel hareketliliği birleştiren hibrit programların ve üniversiteler arası ders eşleştirme ve müfredat transferi süreçlerinin bologna eşgüdüm programı çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde de görev yapan Coita rehberliğinde de Oradea bölgesindeki önemli sektör temsilcileriyle bir araya gelindi. Görüşmede, akademik bilginin sektörel uygulamalarla harmanlanması ve ortak projeler geliştirilmesi üzerine duruldu.

Bu ziyaretin, üniversitenin uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerini küresel standartlarla buluşturma stratejisi adına önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:43
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:48:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.