Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan\'da makam koltuğunu çocuklara devretti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti. İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Hasan Eymen Kol ve Hiranur Özdemir, aileleriyle birlikte Vali Tavlı'yı ziyaret etti. Çocuklar, makam koltuğunda oturarak gelecekleriyle ilgili projelerini anlattı. Vali Tavlı da çocukların talimatlarını takip edeceğini belirtti.

23.04.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Hasan Eymen Kol ve Hiranur Özdemir, aileleriyle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

Makama oturan öğrenci Hiranur Özdemir yaptığı konuşmada "Göreve başladığımda ilk çalışma olarak çocukların bilinçsizce ekran karşısında olmalarını engellemek için ücretsiz aktivite ve çocuk oyun alanlarının yapılması konusunda ilgili birimleri görevlendireceğim." dedi.

Hasan Eymen Kol ise "Samsun'un güzel çocuklarının Samsunsporlu futbolculara desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Okullarda ve şehrimizde Samsunspor sevgisinin artırılması yönünde İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm birimlerden hassasiyet bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı, çocukların verdiği talimatların takipçisi olacağını söyledi.

Programın sonunda Vali Tavlı, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Orhan Tavlı, 23 Nisan, Samsun, Çocuk, Samsun, Valilik, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:51:29. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan'da makam koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement