Samsun Valisi Terme'deki Taşkın Bölgesinde İnceleme Yaptı - Son Dakika
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Samsun Valisi Terme'deki Taşkın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Samsun Valisi Terme\'deki Taşkın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde meydana gelen taşkından etkilenen bölgelerde inceleme gerçekleştirdi. Vali Tavlı, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile birlikte taşkından zarar gören bölgeleri ziyaret ederek, zarar gören altyapının onarılması ve selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Kul, yoğun yağışların bölgede hasara yol açtığını belirterek, ekiplerin sahada çalıştığını ve birlikte çalışarak sorunları çözeceklerini ifade etti.

12.07.2024 20:21
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde meydana gelen taşkından etkilenen bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Tavlı, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile taşkından zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Tavlı, taşkından etkilenen mahallelerin durumunu değerlendirerek, zarar gören altyapının onarılması ve selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

Kul, yoğun yağışların bölgede hasara yol açtığını belirterek, ekiplerin sahada çalıştığını, el birliğiyle yaraları saracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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