İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Samsun ve Antalya'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan Samsun'da 3, Antalya'daki 1 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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