Samsun ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Samsun ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Samsun ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, bugün vatan topraklarında yaşamalarının şehitler ile gazilerin cesareti sayesinde olduğunu söyledi.

Tören, yürüyüşün ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da devam etti.

Vali Orhan Tavlı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril'in konuşma yaptığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gazi Emekli Albay Halil Şenbaş'ın şiir okuduğu programda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ses sanatçıları Kahramanlık Türküleri Konseri verdi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ile Muharip Gaziler Korosu'nun performansı da alkış aldı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile gaziler, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Törene Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, buradaki konuşmasında, gazilerin vatan, millet ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğine işaret ederek, "Genç nesillere vatan sevgisi, birlik ve beraberliğin öneminin aktarılması gerekiyor. Gazilerimiz, vatanımızın selameti ve milletimizin bağımsızlığı uğruna üzerlerine düşen sorumluluğu, sonucu ne olursa olsun yerine getiren kahramanlarımızdır." dedi.

Törene Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Olukbaşı mevkisinden Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na yapılan yürüyüşün ardından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde sürdü.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, burada günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, gazilerin Türk milletinin yaşayan tarihi ve hafızası olduğunu söyledi.

Gazilerin vatan için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu vurgulayan Mahmutoğlu, "Sizler bu milletin yaşayan tarihi, bu milletin hafızasısınız. Bilin ki Türk milleti sizi asla unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Programda şiirler okundu, "Gaziler" konulu video gösterimi yapıldı, oratoryo ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Çankırı

Çankırı'da da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından bir öğrenci ve gazi tarafından şiirler okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çankırı Şube Başkanı Ahmet Çelik'in konuşması sonrası tören sona erdi.

Törene Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA
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