Samsun ve Diyarbakır'dan öğrenciler kardeş okul etkinliğinde buluştu

Samsun Atatepe Ortaokulu ile Diyarbakır Çermik'teki Bahçeköy İmam Hatip Ortaokulu arasında 'Samsun'dan Diyarbakır'a ömür boyu dostluk köprüsü' sloganıyla kardeş okul etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 10 öğrenci Samsun'a gelerek ilk kez denizi görmenin heyecanını yaşadı. 23 Nisan etkinlikleriyle başlayan 4 günlük programda öğrenciler; Astorya Uçan Sinema, Balonya, Amazon Köyü, Çobanlı İskelesi ve Bandırma Vapuru gibi yerleri gezdi.

Atatepe Ortaokulu Müdürü Alican Usta, projenin amacının gönül köprüsü kurmak olduğunu belirterek, 'Öğrenciler arasındaki arkadaşlık ve dostlukların kalıcı olmasını hedefliyoruz' dedi. Bahçeköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yılmaz Çoban ise 23 Nisan'ı Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı şehirde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerden Yasemin Dayan, 'Denizi ilk kez gördüm, çok mutluyum' derken, Elif Çoban da 23 Nisan'ı ilk defa farklı bir şehirde kutladıklarını söyledi.