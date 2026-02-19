Samsun ve Ordu'da Aynı Anda İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun ve Ordu'da Aynı Anda İftar

Samsun ve Ordu\'da Aynı Anda İftar
19.02.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkizce ve Terme mahalleleri, aynı dakikada iftar yaparak meridyen farkını renklendirdi.

Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinde aynı caddede karşılıklı oturanlar, aynı dakikada iftarlarını yaptı.

İkizce ilçesine 18 kilometre mesafedeki Şentepe ile Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe mahallelerini 7 metrelik yol ayırıyor.

İki şehrin sınırı olan caddenin yarısının Ordu'ya, diğer yarısının ise Samsun'a ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar bazen ilginç durumlarla karşılaşabiliyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazana aynı dakikada oruç açarak başladı. Mahalle sakinleri bu yıl ramazanın ilk dört günü aynı dakikada, diğer günler ise 1 dakika arayla oruçlarını açacak.

Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, gazetecilere, buranın bir tarafının Samsun'un Terme, diğer tarafının Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı olduğunu söyledi.

Meridyen farklarından dolayı ramazanın ilk 4 günü aynı anda iftar açacaklarını anlatan Arslan, "Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği." dedi.

Geçen yıl Samsun ve Ordu'nun büyükşehir belediyeleri tarafından mahallenin ortasında iftar programı düzenlendiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak. Güzel bir çalışma olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum."

Ordu tarafından ikamet eden ve Samsun tarafında ise market işleten Fahrettin Kışla ise bir adımda şehir değiştirdiklerini belirterek, "Mahallenin bir tarafında Samsun'un plakaları ile dizilmiş araçlar, diğer tarafında ise Ordu'nun plakalarına ait araçlar diziliyor." diye konuştu.

Öte yandan iki mahallede yaşayan vatandaşlar, ramazanın ilk günü aynı sofrada buluşarak iftar yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ambartepe, Güncel, İkizce, Samsun, İftar, Terme, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun ve Ordu'da Aynı Anda İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Nottingham Forest’tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik
Tedesco’dan ’’19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı’’ sorusuna bomba cevap Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap
Wesley Sneijder Juventus’la fena dalga geçti Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti
MHP’li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 19:59:27. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun ve Ordu'da Aynı Anda İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.