Samsun ve Ordu'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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Samsun ve Ordu'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

18.07.2024 10:19
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Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de bugün akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve Ordu'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Son Dakika

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