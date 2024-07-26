Samsun ve Ordu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Samsun ve Ordu çevrelerinde bugün 19.00 ile yarın 23.59 saatleri arasında yer yer çok kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.