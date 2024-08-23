Samsun ve Sakarya\'da 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

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Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin'de gözaltına alınan B.Ç. (30) ve A.G'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, telefon üzerinden nakliye dolandırıcılığı yöntemiyle Samsun ve Sakarya'da 2 kişinin farklı tarihlerde toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç.ve A.G, 21 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Mersin'de gözaltına alınmıştı.

Şüpheli A.G'nin 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilmişti.